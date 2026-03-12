Gegründet 1947 Donnerstag, 12. März 2026, Nr. 60
Die junge Welt wird von 3063 GenossInnen herausgegeben
12.03.2026 / Ausland / Seite 7

Rückblick ohne Erinnerung

Japan: 15 Jahre nach der Katastrophe von Fukushima setzt das Land wieder auf Atomstrom

Igor Kusar, Tokio
Man reibt sich die Augen. Am Mittwoch hat sich der nukleare Super-GAU von Fukushima erst zum fünfzehnten Mal gejährt. Doch Atomkraft ist in Japan wieder salonfähig. Vergessen scheint, dass nach der Havarie mehr als 150.000 Menschen ihre Häuser verließen. Dass es Pläne gab, im absoluten Notfall alle Bewohner aus der Metropole Tokio zu evakuieren, wodurch der japanische Staat kollabiert wäre. Und dass die japanische Atomlobby über Jahrzehnte Sicherheitsmängel vertusch...

