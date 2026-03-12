Man reibt sich die Augen. Am Mittwoch hat sich der nukleare Super-GAU von Fukushima erst zum fünfzehnten Mal gejährt. Doch Atomkraft ist in Japan wieder salonfähig. Vergessen scheint, dass nach der Havarie mehr als 150.000 Menschen ihre Häuser verließen. Dass es Pläne gab, im absoluten Notfall alle Bewohner aus der Metropole Tokio zu evakuieren, wodurch der japanische Staat kollabiert wäre. Und dass die japanische Atomlobby über Jahrzehnte Sicherheitsmängel vertusch...

Artikel-Länge: 4264 Zeichen

Uneingeschränkter Zugriff auf alle Inhalte: Erleben Sie die Tageszeitung junge Welt in gedruckter oder digitaler Form – oder beides kombiniert.

Nachrichtenauswahl und -aufbereitung erfordern finanzielle Unterstützung. Die junge Welt finanziert sich größtenteils durch Abonnements. Daher bitten wir alle regelmäßigen Leser unserer Artikel um ein Abonnement. Für Neueinsteiger empfehlen wir unser Online-Aktionsabo: Einen Monat lang die junge Welt als Onlineausgabe bereits am Vorabend auf jungewelt.de und als App für nur sechs Euro lesen. Das Abo endet automatisch, keine Kündigung erforderlich.

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.