Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij hat nach eigenen Angaben ein Team von Spezialisten für Drohnenbekämpfung in den Nahen Osten entsandt. Dies meldete am Montag die New York Times unter Berufung auf ein Gespräch ihrer Korrespondentin mit Selenskij. Demnach seien die ukrainischen Soldaten bereits in Jordanien eingetroffen und hätten dort die Aufgabe, US-Stützpunkte zu sichern. Aus Washington gab es bisher keine Bestätigung, dass eine entsprechende Anfrage a...

