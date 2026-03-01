Gegründet 1947 Donnerstag, 12. März 2026, Nr. 60
12.03.2026 / Inland / Seite 5

Reiche werden reicher, Arme bleiben arm

Während täglich ein neuer Milliardär dazukommt, arbeitet fast jeder fünfte Beschäftigte in Deutschland prekär. Das ist kein Zufall

Osa Udushesheri
Täglich grüßt das Murmeltier? Täglich grüßt ein neuer Milliardär! Dieses Jahr ist statistisch gesehen jeden Tag ein Milliardär dazugekommen, wie das US-Magazin Forbes am Mittwoch berichtete. Insgesamt seien es mehr als 400 neue Milliardäre im Vergleich zum Vorjahr. Die Liste der Superreichen wächst auf ein Rekordhoch von 3.428. Zusammen kommen sie auf einen Reichtum von 20,1 Billionen US-Dollar. Der reichste von allen: Elon Musk. Der Chef von Tesla und Space X konnt...

