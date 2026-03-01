Jurassic-Markt Längst kommen nicht mehr nur Antiquitäten unter den Hammer. Auch Dinosaurierknochen werden versteigert. 2023 etwa ging das Skelett eines Tyrannosaurus Rex für 5,6 Millionen Euro über den Tisch. Auch wenn Händler meinen, dass ihre Kundschaft pfleglich und manchmal auch gemeinnützig mit den Fossilien verfährt – dass derlei überhaupt privatisiert werden kann, zeugt davon, dass die tierischen Überreste nicht das Einzige sind, das sich überlebt hat. BRD 20...

