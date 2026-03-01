Lucy Aharish ist in Israel eine bekannte Nachrichtensprecherin. Sie war 2007 im hebräischen Fernsehen die erste in dieser Position mit einem palästinensischen Familienhintergrund. Am 28. Februar bekam sie abends unerwünschten Besuch von Mordechai David und einigen seiner Anhänger, die vor Aharish’ Haus in Tel Aviv randalierten. Der berüchtigte extrem rechte Provokateur wurde festgenommen. Ihm wird Hausfriedensbruch und Störung der öffentlichen Ordnung vorgeworfen. A...

Artikel-Länge: 22768 Zeichen

