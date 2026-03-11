Gegründet 1947 Mittwoch, 11. März 2026, Nr. 59
Die junge Welt wird von 3063 GenossInnen herausgegeben
11.03.2026 / Kapital & Arbeit / Seite 8

Anspruch mit Öl geschmiert

Die Schweiz macht sich im Krieg gegen Iran zum Lakaien des US-Imperialismus

Dominic Iten, Zürich
Schon wieder Krieg im Nahen Osten, und wieder ist es ein Krieg unter Führung des »Friedenspräsidenten«. Zur Kompensation ökonomischer Schwäche mobilisiert Donald Trump das militärische Potential der USA, mit aller Gewalt soll der Einfluss Russlands und Chinas auf geopolitisch umkämpfte Zonen zurückgedrängt werden. Trump sei planlos, launisch, wisse nicht, was er wolle, heißt es – doch hinter bizarren Auftritten und rhetorischem Zickzackkurs ist mindestens ein strate...

Artikel-Länge: 3911 Zeichen

Uneingeschränkter Zugriff auf alle Inhalte: Erleben Sie die Tageszeitung junge Welt in gedruckter oder digitaler Form – oder beides kombiniert.

Nachrichtenauswahl und -aufbereitung erfordern finanzielle Unterstützung. Die junge Welt finanziert sich größtenteils durch Abonnements. Daher bitten wir alle regelmäßigen Leser unserer Artikel um ein Abonnement. Für Neueinsteiger empfehlen wir unser Online-Aktionsabo: Einen Monat lang die junge Welt als Onlineausgabe bereits am Vorabend auf jungewelt.de und als App für nur sechs Euro lesen. Das Abo endet automatisch, keine Kündigung erforderlich.

Jetzt junge Welt abonnieren

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.

Bitte einloggen
Hilfe bei Einlog-Problemen

Abo abschließen

Gedruckt

Printabo

Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra.

56,90 Euro/Monat Soli: 72,90 €, ermäßigt: 38,90 €
Bestellen

Online

Onlineabo

24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv.

30,90 Euro/Monat Soli: 42,90 €, ermäßigt: 19,90 €
Bestellen

Verschenken

Geschenkabo

Anderen eine Freude machen: Verschenken Sie jetzt ein Abonnement der Printausgabe.

56,90 Euro/Monat Soli: 72,90 €, ermäßigt: 38,90 €
Bestellen
Kurzzeitabo abschließen
Zur aktuellen Ausgabe