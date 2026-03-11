Acht Jahre nach ihrer Vertreibung durch die türkische Armee und ihre dschihadistischen Söldner sind Hunderte kurdische Familien am Dienstag in den frühen Morgenstunden nach Afrin im nordwestsyrischen Regierungsbezirk Aleppo zurückgekehrt. Ihre Rückkehr fand im Rahmen eines Ende Januar geschlossenen Waffenstillstandsabkommens zwischen den Demokratischen Kräften Syriens (SDF) und der Regierung in Damaskus statt, in dem das Recht syrischer Binnenvertriebener auf Heimke...

