Gegründet 1947 Mittwoch, 11. März 2026, Nr. 59
Die junge Welt wird von 3063 GenossInnen herausgegeben
11.03.2026 / Inland / Seite 5

»Wenn wir streiken, steht die Welt still«

Frauenstreik in Berlin: 500 Frauen gegen Krieg, Ausbeutung und Gewalt

Osa Udushesheri
Am sonnigen Montag vormittag ist der Platz am Kottbusser Tor ordentlich gefüllt. 500 mehrheitlich junge Frauen sind gekommen, um zu streiken. Ein buntes Transparent ziert den Ort: »Frauen, streikt!« In der Frühlingsluftluft liegt eine kämpferische Stimmung: »Wenn wir streiken, steht die Welt still«, skandiert die Masse. Verschiedene Kollektive und Initiativen hatten am 9. März zu bundesweiten Frauenstreiks aufgerufen. Ziel sei es, den 8. März um einen Streiktag zu e...

