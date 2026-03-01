Knieschuss mit Ansage

Die ARD kommt voran in ihrem Bemühen, die Deutsche Bahn der Medienbranche zu werden: unverzichtbar, aber kaputt. Angefangen mit seinem Selbstvernichtungswerk hat der Senderverbund bei journalistischer Kompetenz und Handwerkszeug. Das ist gerade zu hören und sehen in Reportagen über den Iran-Krieg von teilweise ahnungslosen Korrespondenten, denen keiner sagt, wie man unfallfrei »Straße von Hormus« aufsagt. Um auch die Glaubwürdigkeit zu verspielen, bedient sich die A...

Artikel-Länge: 3513 Zeichen

Uneingeschränkter Zugriff auf alle Inhalte: Erleben Sie die Tageszeitung junge Welt in gedruckter oder digitaler Form – oder beides kombiniert.

Nachrichtenauswahl und -aufbereitung erfordern finanzielle Unterstützung. Die junge Welt finanziert sich größtenteils durch Abonnements. Daher bitten wir alle regelmäßigen Leser unserer Artikel um ein Abonnement. Für Neueinsteiger empfehlen wir unser Online-Aktionsabo: Einen Monat lang die junge Welt als Onlineausgabe bereits am Vorabend auf jungewelt.de und als App für nur sechs Euro lesen. Das Abo endet automatisch, keine Kündigung erforderlich.

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.