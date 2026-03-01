Vor ziemlich genau zwei Jahren haben Massendemonstrationen in Senegal die Zulassung der verbotenen Partei PASTEF (»Afrikanische Patrioten Senegals für Arbeit, Ethik und Brüderlichkeit«) und die Freilassung von Parteichef Ousmane Sonko und dessen Stellvertreter Bassirou Diomaye Faye erzwungen. Die anschließenden Wahlen deuteten nach den Militärputschen im Sahel einen Wandel an, der sich auch gegen den französischen Imperialismus richtete. Das Tandem »Faye ist Sonko, ...

