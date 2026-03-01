Bei den Parlamentswahlen in Kolumbien hat sich die linke Regierungspartei Pacto Histórico von Präsident Gustavo Petro am Sonntag als stärkste Kraft im Senat behauptet. Im Repräsentantenhaus erhielt allerdings die rechte Oppositionspartei Centro Democrático die meisten Stimmen. Ein klarer politischer Sieger ging aus der Abstimmung im Vorfeld der Präsidentschaftswahlen vom 31. Mai nicht hervor: Der neue Kongress wird stark fragmentiert sein. Mehr als 41 Millionen Bürg...

Artikel-Länge: 3603 Zeichen

Uneingeschränkter Zugriff auf alle Inhalte: Erleben Sie die Tageszeitung junge Welt in gedruckter oder digitaler Form – oder beides kombiniert.

Nachrichtenauswahl und -aufbereitung erfordern finanzielle Unterstützung. Die junge Welt finanziert sich größtenteils durch Abonnements. Daher bitten wir alle regelmäßigen Leser unserer Artikel um ein Abonnement. Für Neueinsteiger empfehlen wir unser Online-Aktionsabo: Einen Monat lang die junge Welt als Onlineausgabe bereits am Vorabend auf jungewelt.de und als App für nur sechs Euro lesen. Das Abo endet automatisch, keine Kündigung erforderlich.

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.