Die polnische Opposition steuert noch weiter nach rechts. Am Sonnabend nominierte PiS-Chef Jarosław Kaczyński auf dem Parteikongress in Kraków den früheren Erziehungsminister Przemysław Czarnek als Spitzenkandidaten für die Parlamentswahl 2027. Polen brauche »eine Regierung mit starkem patriotischen Willen«, um »gemeinsam an der Verbesserung« des Landes zu arbeiten, begründete er die Entscheidung. Czarnek war in der letzten PiS-geführten Regierung von 2020 bis 2023 ...

