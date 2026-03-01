Gegründet 1947 Dienstag, 10. März 2026, Nr. 58
Die junge Welt wird von 3063 GenossInnen herausgegeben
10.03.2026 / Ausland / Seite 6

PiS-Partei rückt nach rechts

Polen: Exbildungsminister Czarnek als Spitzenkandidat für Wahl in kommendem Jahr nominiert

Reinhard Lauterbach, Poznań
Die polnische Opposition steuert noch weiter nach rechts. Am Sonnabend nominierte PiS-Chef Jarosław Kaczyński auf dem Parteikongress in Kraków den früheren Erziehungsminister Przemysław Czarnek als Spitzenkandidaten für die Parlamentswahl 2027. Polen brauche »eine Regierung mit starkem patriotischen Willen«, um »gemeinsam an der Verbesserung« des Landes zu arbeiten, begründete er die Entscheidung. Czarnek war in der letzten PiS-geführten Regierung von 2020 bis 2023 ...

Artikel-Länge: 4012 Zeichen

Uneingeschränkter Zugriff auf alle Inhalte: Erleben Sie die Tageszeitung junge Welt in gedruckter oder digitaler Form – oder beides kombiniert.

Nachrichtenauswahl und -aufbereitung erfordern finanzielle Unterstützung. Die junge Welt finanziert sich größtenteils durch Abonnements. Daher bitten wir alle regelmäßigen Leser unserer Artikel um ein Abonnement. Für Neueinsteiger empfehlen wir unser Online-Aktionsabo: Einen Monat lang die junge Welt als Onlineausgabe bereits am Vorabend auf jungewelt.de und als App für nur sechs Euro lesen. Das Abo endet automatisch, keine Kündigung erforderlich.

Jetzt junge Welt abonnieren

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.

Bitte einloggen
Hilfe bei Einlog-Problemen

Abo abschließen

Gedruckt

Printabo

Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra.

56,90 Euro/Monat Soli: 72,90 €, ermäßigt: 38,90 €
Bestellen

Online

Onlineabo

24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv.

30,90 Euro/Monat Soli: 42,90 €, ermäßigt: 19,90 €
Bestellen

Verschenken

Geschenkabo

Anderen eine Freude machen: Verschenken Sie jetzt ein Abonnement der Printausgabe.

56,90 Euro/Monat Soli: 72,90 €, ermäßigt: 38,90 €
Bestellen
Kurzzeitabo abschließen
Zur aktuellen Ausgabe