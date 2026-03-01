Eine offensichtliche Kausalität: Je mehr Kriege, Krisen und Konflikte auf der Welt, desto umfangreicher die globalen Waffenlieferungen. So wundert es nicht, dass dem am Montag veröffentlichten Bericht des Stockholmer Friedensinstituts SIPRI zufolge die weltweiten Rüstungsexporte in den verglichenen Zeiträumen 2016 bis 2020 und 2021 bis 2025 um insgesamt 9,2 Prozent angestiegen sind. Beim Geschäft mit Kriegsgerät bleibt die BRD Spitzenreiter, wenn auch nicht unter de...

Artikel-Länge: 3956 Zeichen

Uneingeschränkter Zugriff auf alle Inhalte: Erleben Sie die Tageszeitung junge Welt in gedruckter oder digitaler Form – oder beides kombiniert.

Nachrichtenauswahl und -aufbereitung erfordern finanzielle Unterstützung. Die junge Welt finanziert sich größtenteils durch Abonnements. Daher bitten wir alle regelmäßigen Leser unserer Artikel um ein Abonnement. Für Neueinsteiger empfehlen wir unser Online-Aktionsabo: Einen Monat lang die junge Welt als Onlineausgabe bereits am Vorabend auf jungewelt.de und als App für nur sechs Euro lesen. Das Abo endet automatisch, keine Kündigung erforderlich.

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.