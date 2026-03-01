Gegründet 1947 Dienstag, 10. März 2026, Nr. 58
Die junge Welt wird von 3063 GenossInnen herausgegeben
10.03.2026 / Inland / Seite 4

Exportboom für schwere Geschütze

SIPRI-Bericht: BRD derzeit viertgrößter Waffenexporteur. Ukraine-Krieg treibender Faktor

Max Ongsiek
Eine offensichtliche Kausalität: Je mehr Kriege, Krisen und Konflikte auf der Welt, desto umfangreicher die globalen Waffenlieferungen. So wundert es nicht, dass dem am Montag veröffentlichten Bericht des Stockholmer Friedensinstituts SIPRI zufolge die weltweiten Rüstungsexporte in den verglichenen Zeiträumen 2016 bis 2020 und 2021 bis 2025 um insgesamt 9,2 Prozent angestiegen sind. Beim Geschäft mit Kriegsgerät bleibt die BRD Spitzenreiter, wenn auch nicht unter de...

