Im Folgenden drucken wir aus dem Ende März im Kölner Papyrossa-Verlag erscheinenden Buch »Black Antifascism: Widerstand in den USA« eine mit freundlicher Genehmigung des Verlags redaktionell gekürzte Fassung des Kapitels »Der frühe schwarze Antifaschismus« ab. Im Jahr 1892 schrieb der Abolitionist und Verfechter von Frauenrechten Frederick Douglass an die »mutige Frau« Ida B. Wells-Barnett und lobte sie für die kurz zuvor erfolgte Veröffentlichung von »South­ern Hor...

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