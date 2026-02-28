Der Aufmarsch gegen Iran geht weiter: Der größte Flugzeugträger der US-Marine, die »USS Gerald R. Ford«, sollte noch am Freitag Israels Küste erreichen. Zudem verlegte das Pentagon 14 weitere F-35-Jets aus Utah in die Region; damit sind nun über 200 US-Flugzeuge im Einsatzgebiet. Erstmals wurde auch die »Taskforce Scorpion«, eine neue Kamikaze-Drohneneinheit, in Stellung gebracht. Gleiches gilt für die Stationierung von elf Kampffliegern F-22 »Raptor« auf der israel...

Artikel-Länge: 2386 Zeichen

