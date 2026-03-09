Gottes Waben Auf dem Dach des Wiener Stephansdoms werden Bienen gezüchtet. Österreich 2023. St. Stephan und die Tiere. 3sat, 17.00 Uhr Problembär Mann Schwierige Sorte Mensch: Männer. Derweil die Reaktion ihre Abschaffung prophezeit, geht die Gewalt gegen Frauen weiter. Danach zeigt der HR »Nur ein kleiner Unterschied? Die Entdeckung der Gendermedizin«. BRD 2025. Toxische Männlichkeit. Woher kommt die Wut auf Frauen? HR, 20.15 Uhr Dr. med. Deep Seek Kommt zu Asimovs...

Artikel-Länge: 2040 Zeichen

Uneingeschränkter Zugriff auf alle Inhalte: Erleben Sie die Tageszeitung junge Welt in gedruckter oder digitaler Form – oder beides kombiniert.

Nachrichtenauswahl und -aufbereitung erfordern finanzielle Unterstützung. Die junge Welt finanziert sich größtenteils durch Abonnements. Daher bitten wir alle regelmäßigen Leser unserer Artikel um ein Abonnement. Für Neueinsteiger empfehlen wir unser Online-Aktionsabo: Einen Monat lang die junge Welt als Onlineausgabe bereits am Vorabend auf jungewelt.de und als App für nur sechs Euro lesen. Das Abo endet automatisch, keine Kündigung erforderlich.

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.