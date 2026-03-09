Gegründet 1947 Montag, 9. März 2026, Nr. 57
Die junge Welt wird von 3063 GenossInnen herausgegeben
09.03.2026 / Feuilleton / Seite 10

Frankensteins Familienalbum

Monströs unausgegoren: Maggie Gyllenhaals Genremix »The Bride! – Es lebe die Braut«

Marc Hairapetian
John Hurt (1940–2017), unvergessen in der Titelrolle von David Lynchs »Der Elefantenmensch« (1980), hielt nicht viel von seinem Schauspielerkollegen Christian Bale: »Er spielt zwar alles, doch er fühlt es nicht«, monierte er mir gegenüber einmal im Gespräch beim Internationalen Film Festival Braunschweig 2009. Zumindest im Fall von Maggie Gyllenhaals nach »Frau im Dunkeln« (2021) zweiter Spielfilmregiearbeit trifft diese Behauptung ins Schwarze. Als aus Leichenteile...

Artikel-Länge: 2981 Zeichen

Uneingeschränkter Zugriff auf alle Inhalte: Erleben Sie die Tageszeitung junge Welt in gedruckter oder digitaler Form – oder beides kombiniert.

Nachrichtenauswahl und -aufbereitung erfordern finanzielle Unterstützung. Die junge Welt finanziert sich größtenteils durch Abonnements. Daher bitten wir alle regelmäßigen Leser unserer Artikel um ein Abonnement. Für Neueinsteiger empfehlen wir unser Online-Aktionsabo: Einen Monat lang die junge Welt als Onlineausgabe bereits am Vorabend auf jungewelt.de und als App für nur sechs Euro lesen. Das Abo endet automatisch, keine Kündigung erforderlich.

Jetzt junge Welt abonnieren

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.

Bitte einloggen
Hilfe bei Einlog-Problemen

Abo abschließen

Gedruckt

Printabo

Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra.

56,90 Euro/Monat Soli: 72,90 €, ermäßigt: 38,90 €
Bestellen

Online

Onlineabo

24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv.

30,90 Euro/Monat Soli: 42,90 €, ermäßigt: 19,90 €
Bestellen

Verschenken

Geschenkabo

Anderen eine Freude machen: Verschenken Sie jetzt ein Abonnement der Printausgabe.

56,90 Euro/Monat Soli: 72,90 €, ermäßigt: 38,90 €
Bestellen
Kurzzeitabo abschließen
Zur aktuellen Ausgabe

                                               10 Wochen junge Welt online lesen für nur 10 € – jetzt bestellen!