Nach wochenlangen Straßenblockaden haben viele serbische Landwirte ihre Proteste beendet, da die Saison sie zum Bestellen ihrer Felder zwingt. In der westserbischen Stadt Bogatić blockieren die Bauern jedoch weiter Kreuzungen mit ihren Traktoren. Bereits am 5. März zeichnete sich eine Wende ab: Obwohl die Landwirte in den Gesprächen mit Agrarminister Dragan Glamočić nach eigenen Angaben keine Fortschritte erzielen konnten, beendeten viele ihre Blockaden. »Weder ist ...

Artikel-Länge: 4159 Zeichen

Uneingeschränkter Zugriff auf alle Inhalte: Erleben Sie die Tageszeitung junge Welt in gedruckter oder digitaler Form – oder beides kombiniert.

Nachrichtenauswahl und -aufbereitung erfordern finanzielle Unterstützung. Die junge Welt finanziert sich größtenteils durch Abonnements. Daher bitten wir alle regelmäßigen Leser unserer Artikel um ein Abonnement. Für Neueinsteiger empfehlen wir unser Online-Aktionsabo: Einen Monat lang die junge Welt als Onlineausgabe bereits am Vorabend auf jungewelt.de und als App für nur sechs Euro lesen. Das Abo endet automatisch, keine Kündigung erforderlich.

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.