Trump sagt den Kurden: »Entweder ihr seid auf meiner Seite oder auf der Seite des iranischen Regimes.« Damit versucht er, sie unter Druck zu setzen. Doch viele organisierte kurdische Kräfte sind der Ansicht, dass sie sich nicht zwischen imperialistischen Kriegen und einem autoritären Regime entscheiden müssen. In ihrer kampfreichen Geschichte haben sie sowohl mit dem Imperialismus als auch mit unterdrückenden Regimen genügend Erfahrungen gemacht. Entsprechend verfol...

Artikel-Länge: 4504 Zeichen

Uneingeschränkter Zugriff auf alle Inhalte: Erleben Sie die Tageszeitung junge Welt in gedruckter oder digitaler Form – oder beides kombiniert.

Nachrichtenauswahl und -aufbereitung erfordern finanzielle Unterstützung. Die junge Welt finanziert sich größtenteils durch Abonnements. Daher bitten wir alle regelmäßigen Leser unserer Artikel um ein Abonnement. Für Neueinsteiger empfehlen wir unser Online-Aktionsabo: Einen Monat lang die junge Welt als Onlineausgabe bereits am Vorabend auf jungewelt.de und als App für nur sechs Euro lesen. Das Abo endet automatisch, keine Kündigung erforderlich.

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.