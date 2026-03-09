Gegründet 1947 Montag, 9. März 2026, Nr. 57
Die junge Welt wird von 3063 GenossInnen herausgegeben
09.03.2026 / Ausland / Seite 6

Niederlage für Nepals etablierte Parteien

Nepal: Exrapper liegt bei vorgezogenen Parlamentswahlen vorn. Kommunisten und Liberale verlieren

Thomas Berger, Kathmandu
Es ist die große Überraschung der Wahlen in Nepal: Im neuen Parlament werden die »etablierten« politischen Kräfte, die das Land in den vergangenen drei Jahrzehnten dominierten, nur noch eine Nebenrolle spielen. Der übergroße Wahlsieger der Abstimmung am Donnerstag ist die noch junge Rastriya Swatantra Party (RSP). Die Nationale Unabhängigkeitspartei, so die deutsche Übersetzung, gibt es erst seit 2022. Die als zentristisch und wirtschaftsliberal geltende Partei hat ...

Artikel-Länge: 2977 Zeichen

Uneingeschränkter Zugriff auf alle Inhalte: Erleben Sie die Tageszeitung junge Welt in gedruckter oder digitaler Form – oder beides kombiniert.

Nachrichtenauswahl und -aufbereitung erfordern finanzielle Unterstützung. Die junge Welt finanziert sich größtenteils durch Abonnements. Daher bitten wir alle regelmäßigen Leser unserer Artikel um ein Abonnement. Für Neueinsteiger empfehlen wir unser Online-Aktionsabo: Einen Monat lang die junge Welt als Onlineausgabe bereits am Vorabend auf jungewelt.de und als App für nur sechs Euro lesen. Das Abo endet automatisch, keine Kündigung erforderlich.

Jetzt junge Welt abonnieren

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.

Bitte einloggen
Hilfe bei Einlog-Problemen

Abo abschließen

Gedruckt

Printabo

Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra.

56,90 Euro/Monat Soli: 72,90 €, ermäßigt: 38,90 €
Bestellen

Online

Onlineabo

24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv.

30,90 Euro/Monat Soli: 42,90 €, ermäßigt: 19,90 €
Bestellen

Verschenken

Geschenkabo

Anderen eine Freude machen: Verschenken Sie jetzt ein Abonnement der Printausgabe.

56,90 Euro/Monat Soli: 72,90 €, ermäßigt: 38,90 €
Bestellen
Kurzzeitabo abschließen
Zur aktuellen Ausgabe

                                               10 Wochen junge Welt online lesen für nur 10 € – jetzt bestellen!