Gegründet 1947 Sa. / So., 07. / 8. März 2026, Nr. 56
Die junge Welt wird von 3063 GenossInnen herausgegeben
07.03.2026 / Ausland / Seite 6

Beweise für Verbrechen der Nakba

Brief aus Jerusalem .Israelische Dokumente bestätigen die Massaker gegen Palästinenser 1948

Helga Baumgarten
Im Februar 2026, 78 Jahre nach der Nakba, veröffentlicht Adam Raz vom Akevot-Institut in Haifa israelische Dokumente, die bestätigen, was Palästinenser seit 1948 wissen: Die israelische Armee hat damals die schlimmsten Massaker gegen sie verübt, um mittels »ethnischer Säuberung« 750.000 Menschen zu vertreiben. Palästinensische Wissenschaftler haben seit langen Jahren darüber berichtet. Da sie in Israel bis heute nicht wahrgenommen werden, ist der neue Bericht von Ad...

Artikel-Länge: 4183 Zeichen

Uneingeschränkter Zugriff auf alle Inhalte: Erleben Sie die Tageszeitung junge Welt in gedruckter oder digitaler Form – oder beides kombiniert.

Nachrichtenauswahl und -aufbereitung erfordern finanzielle Unterstützung. Die junge Welt finanziert sich größtenteils durch Abonnements. Daher bitten wir alle regelmäßigen Leser unserer Artikel um ein Abonnement. Für Neueinsteiger empfehlen wir unser Online-Aktionsabo: Einen Monat lang die junge Welt als Onlineausgabe bereits am Vorabend auf jungewelt.de und als App für nur sechs Euro lesen. Das Abo endet automatisch, keine Kündigung erforderlich.

Jetzt junge Welt abonnieren

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.

Bitte einloggen
Hilfe bei Einlog-Problemen

Abo abschließen

Gedruckt

Printabo

Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra.

56,90 Euro/Monat Soli: 72,90 €, ermäßigt: 38,90 €
Bestellen

Online

Onlineabo

24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv.

30,90 Euro/Monat Soli: 42,90 €, ermäßigt: 19,90 €
Bestellen

Verschenken

Geschenkabo

Anderen eine Freude machen: Verschenken Sie jetzt ein Abonnement der Printausgabe.

56,90 Euro/Monat Soli: 72,90 €, ermäßigt: 38,90 €
Bestellen
Kurzzeitabo abschließen
Zur aktuellen Ausgabe

                                               10 Wochen junge Welt online lesen für nur 10 € – jetzt bestellen!