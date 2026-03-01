Im Februar 2026, 78 Jahre nach der Nakba, veröffentlicht Adam Raz vom Akevot-Institut in Haifa israelische Dokumente, die bestätigen, was Palästinenser seit 1948 wissen: Die israelische Armee hat damals die schlimmsten Massaker gegen sie verübt, um mittels »ethnischer Säuberung« 750.000 Menschen zu vertreiben. Palästinensische Wissenschaftler haben seit langen Jahren darüber berichtet. Da sie in Israel bis heute nicht wahrgenommen werden, ist der neue Bericht von Ad...

Artikel-Länge: 4183 Zeichen

Uneingeschränkter Zugriff auf alle Inhalte: Erleben Sie die Tageszeitung junge Welt in gedruckter oder digitaler Form – oder beides kombiniert.

Nachrichtenauswahl und -aufbereitung erfordern finanzielle Unterstützung. Die junge Welt finanziert sich größtenteils durch Abonnements. Daher bitten wir alle regelmäßigen Leser unserer Artikel um ein Abonnement. Für Neueinsteiger empfehlen wir unser Online-Aktionsabo: Einen Monat lang die junge Welt als Onlineausgabe bereits am Vorabend auf jungewelt.de und als App für nur sechs Euro lesen. Das Abo endet automatisch, keine Kündigung erforderlich.

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.