Gegründet 1947 Freitag, 6. März 2026, Nr. 55
Die junge Welt wird von 3063 GenossInnen herausgegeben
06.03.2026 / Feuilleton / Seite 11

Den Vollmond hören

Hannes Zerbe und Jürgen Kupke spielten in der Reihe »jW geht Jazz« in der Maigalerie in Berlin

Gisela Sonnenburg
Ein Bilderbuchvollmond beschien Berlin. Von der Maigalerie der jungen Welt aus war er vergangenen Dienstag zwar nicht zu sehen, aber gewissermaßen zu hören. Oder lag der Erfolg des Abends nicht am Mond? Jedenfalls bewiesen die beiden Koryphäen Hannes Zerbe am Klavier und Jürgen Kupke an der Klarinette, dass auch der Jazz eine Naturgewalt sein kann. Seit fast zwei Jahren kuratiert Zerbe an jedem ersten Dienstag im Monat mit wechselnden Bands ein Konzert in der Maigal...

Artikel-Länge: 3410 Zeichen

