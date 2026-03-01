Haste Scheiße am Schuh, haste Scheiße am Schuh. Weiß jeder und jetzt auch Wolfram Weimer. Denn kaum, dass er mit der versuchten Disziplinierung der Berlinale die gesamte heimische und internationale Filmszene gegen sich aufgebracht hat, hagelt es erneut Kritik: Vom PEN Berlin bis zum Börsenverein des deutschen Buchhandels protestiert derzeit alles, was im Literaturbetrieb Rang und...

Artikel-Länge: 1240 Zeichen

Uneingeschränkter Zugriff auf alle Inhalte: Erleben Sie die Tageszeitung junge Welt in gedruckter oder digitaler Form – oder beides kombiniert.

Nachrichtenauswahl und -aufbereitung erfordern finanzielle Unterstützung. Die junge Welt finanziert sich größtenteils durch Abonnements. Daher bitten wir alle regelmäßigen Leser unserer Artikel um ein Abonnement. Für Neueinsteiger empfehlen wir unser Online-Aktionsabo: Einen Monat lang die junge Welt als Onlineausgabe bereits am Vorabend auf jungewelt.de und als App für nur sechs Euro lesen. Das Abo endet automatisch, keine Kündigung erforderlich.

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.