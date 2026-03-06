Gegründet 1947 Freitag, 6. März 2026, Nr. 55
Die junge Welt wird von 3063 GenossInnen herausgegeben
06.03.2026 / Ausland / Seite 7

Putin erwägt sofortigen Gaslieferstopp

Russischer Präsident will EU-Embargo zuvorkommen. Nur »zuverlässige Partner« wie Ungarn und Slowakei ausgenommen

Reinhard Lauterbach
Wladimir Putin hat die Möglichkeit angedeutet, die Gaslieferungen aus seinem Land in die EU bereits jetzt zu stoppen. Die zuständigen Stellen sollten diese Option »prüfen«, so der russische Präsident in einem am Mittwoch veröffentlichten Interview. Ein solcher Schritt würde dem EU-Embargo zuvorkommen, das ab 2027 gelten soll. Putin sagte nach einem Gespräch mit dem ungarischen Außenminister Péter Szijjártó in Moskau, ausgenommen von einem solchen Lieferstopp sollten...

