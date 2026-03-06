Ecuadors Präsident Daniel ­Noboa richtet seine Außenpolitik zunehmend an Washington aus. Drei Tage vor einem von Donald Trump für den Sonnabend in Miami einberufenen Treffen rechter Staats- und Regierungschefs einiger lateinamerikanischer Länder brach Noboas Regierung faktisch die Beziehungen zu Havanna ab. Der Bananenunternehmer ließ am Mittwoch Kubas Botschafter sowie das gesamte diplomatische Personal ausweisen und gab ihnen 48 Stunden Zeit, das Land zu verlassen...

