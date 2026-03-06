Gegründet 1947 Freitag, 6. März 2026, Nr. 55
06.03.2026 / Ausland / Seite 6

Tod in Teheran

Iran: Ali Khamenei war jahrzehntelang das Oberhaupt der islamischen Republik

Karin Leukefeld
Ali Khamenei wurde 1939 in Maschhad im Nordosten des Iran geboren. Sein Vater Sejed Dschawad Khamenei war ein schiitischer Gelehrter und hatte für seinen Sohn ebenfalls ein religiöses Studium vorgesehen. Ali Khamenei ging nach Qom, einem wichtigen Zentrum des schiitischen Islam im Iran, wo er erstmals auch mit Ajatollah Ruhollah Khomeini zusammentraf. Anders als in der älteren Gelehrtenschule in Nadschaf im Irak, die gegenüber der Politik Distanz hielt, entwickelte...

