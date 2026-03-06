Ali Khamenei wurde 1939 in Maschhad im Nordosten des Iran geboren. Sein Vater Sejed Dschawad Khamenei war ein schiitischer Gelehrter und hatte für seinen Sohn ebenfalls ein religiöses Studium vorgesehen. Ali Khamenei ging nach Qom, einem wichtigen Zentrum des schiitischen Islam im Iran, wo er erstmals auch mit Ajatollah Ruhollah Khomeini zusammentraf. Anders als in der älteren Gelehrtenschule in Nadschaf im Irak, die gegenüber der Politik Distanz hielt, entwickelte...

Artikel-Länge: 4172 Zeichen

Uneingeschränkter Zugriff auf alle Inhalte: Erleben Sie die Tageszeitung junge Welt in gedruckter oder digitaler Form – oder beides kombiniert.

Nachrichtenauswahl und -aufbereitung erfordern finanzielle Unterstützung. Die junge Welt finanziert sich größtenteils durch Abonnements. Daher bitten wir alle regelmäßigen Leser unserer Artikel um ein Abonnement. Für Neueinsteiger empfehlen wir unser Online-Aktionsabo: Einen Monat lang die junge Welt als Onlineausgabe bereits am Vorabend auf jungewelt.de und als App für nur sechs Euro lesen. Das Abo endet automatisch, keine Kündigung erforderlich.

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.