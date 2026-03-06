Gegründet 1947 Freitag, 6. März 2026, Nr. 55
Die junge Welt wird von 3063 GenossInnen herausgegeben
06.03.2026 / Inland / Seite 5

Klinikkonzern liefert Luftnummer

Sana-Kliniken bieten null Prozent, aber fordern flexibleres Arbeiten. Besuch der Streikdemonstration in Berlin-Lichtenberg

Osa Udushesheri
Mittwoch morgen vor den Toren des Sana-Klinikums Berlin-Lichtenberg und immer wieder ertönt »Heute ist kein Arbeitstag, heute ist Streiktag.« Unmut liegt in der Luft, die gelben Verdi-Westen füllen den Platz. »Das Angebot ist eine Frechheit. Null Prozent – das geht gar nicht«, antwortet eine Pflegekraft auf die Frage, warum sie streikt. In der Konzernzentrale von Sana in München wird lieber von »flexiblem Arbeiten« geredet, als auch nur einen Schritt auf die Beschäf...

Artikel-Länge: 4052 Zeichen

