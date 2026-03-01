Zentralasien per Eisenbahn mit dem Indischen Ozean zu verbinden, daran feilen Pakistan, Afghanistan und Usbekistan, seitdem dessen damaliger Außenminister Abdulasis Kamilov es 2018 vorgeschlagen hat. Das Rahmenabkommen hatten die Staaten bereits am 21. Juli 2025 in Kabul beschlossen. Nun gerät das Megaprojekt ins Rollen. Afghanistan und Usbekistan sind Binnenländer. Zugang zu den Ozeanen würde ihre Handelspolitik vereinfachen. Der usbekische Außenminister Bakhtiyor ...

