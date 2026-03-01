In den ersten Kriegstagen haben die USA und Israel rund 2.000 Ziele im Iran, darunter Nuklearanlagen, Raketenlager, Einrichtungen der Basidsch-Miliz sowie Regierungsgebäude in Teheran, angegriffen. Dabei wurden mehr als 2.000 Wirkmittel eingesetzt. Nach der erheblichen Schwächung der iranischen Luftverteidigung kommen nun neben B-1- und B-2-Bombern auch B-52-Bomber zum Einsatz. Israel griff zudem am Mittwoch den Flughafen Mehrabad an, zerstörte ein Treibstofflager u...

