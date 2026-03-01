Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke hat den »Kampf gegen Extremismus« als zentrale Aufgabe der künftigen Regierungskoalition von SPD und CDU benannt. Dies sei die »wichtigste und größte Herausforderung, vor der wir stehen«, sagte Woidke, als er am Mittwoch in Potsdam gemeinsam mit CDU-Landeschef Jan Redmann den 37seitigen Koalitionsvertrag vorstellte, den die beiden Parteien in den vergangenen sechs Wochen nach dem Auseinanderbrechen der SPD-BSW-Koalition ...

