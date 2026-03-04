Da freut sich der Kulturstaatsminister: Berlinale-Intendantin Tricia Tuttle will ihren Posten behalten. »Ich bin sehr stolz auf mein Team und das Festival und möchte die gemeinsam begonnene Arbeit in vollem Vertrauen und mit institutioneller Unabhängigkeit fortsetzen«, sagte Tuttle (55) der dpa vor einer für Mittwoch einberufenen Aufsichtsratssitzung der Trägergesellschaft, bei der es um die künftige Ausrichtung des Filmfestivals gehen soll. Zuvor hatte Kulturstaats...

