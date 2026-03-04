Der US-israelische Angriff auf den Iran trifft in der Region, den USA und dem Rest der Welt auf wenig Zustimmung. Umfragen in den USA kamen zu dem Ergebnis, dass höchstens 33 Prozent der Befragten den Angriff auf Iran unterstützten. »Bis vor wenigen Tagen habe der Krieg gar nicht auf der Tagesordnung gestanden«, hieß es in einem Bericht über eine Umfrage des Umfrageunternehmens Yougov. Ablehnung gegen den Krieg sei sowohl unter Kritikern als auch unter Anhängern von...

Artikel-Länge: 4090 Zeichen

Uneingeschränkter Zugriff auf alle Inhalte: Erleben Sie die Tageszeitung junge Welt in gedruckter oder digitaler Form – oder beides kombiniert.

Nachrichtenauswahl und -aufbereitung erfordern finanzielle Unterstützung. Die junge Welt finanziert sich größtenteils durch Abonnements. Daher bitten wir alle regelmäßigen Leser unserer Artikel um ein Abonnement. Für Neueinsteiger empfehlen wir unser Online-Aktionsabo: Einen Monat lang die junge Welt als Onlineausgabe bereits am Vorabend auf jungewelt.de und als App für nur sechs Euro lesen. Das Abo endet automatisch, keine Kündigung erforderlich.

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.