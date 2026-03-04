Gegründet 1947 Mittwoch, 4. März 2026, Nr. 53
Die junge Welt wird von 3063 GenossInnen herausgegeben
04.03.2026 / Ausland / Seite 6

Prolog in Den Haag

Vor Prozess gegen Expräsident der Philippinen Duterte: Anwälte streiten über Zulässigkeit des Verfahrens

Thomas Berger
Als Präsident der Philippinen hielt sich Rodrigo Duterte stets für unangreifbar – auch während seines brutalen, blutigen »Kriegs gegen die Drogen«, der bis zu 30.000 Menschen das Leben kostete. Selbst staatliche Berichte räumen Todeszahlen von mindestens 6.000 ein. Ob vor dem Internationalen Strafgerichtshof (IStGH) in Den Haag, wohin er im März 2025 ausgeliefert wurde, nun bald der Prozess wegen Verbrechen gegen die Menschheit eröffnet wird, sollte eine finale Vorp...

Artikel-Länge: 3967 Zeichen

