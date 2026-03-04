Kaum etwas scheint lebendiger als das so oft schon totgesagte Patriarchat. Ein Ausdruck für die gesellschaftliche Dominanz der Männer ist die Einkommensverteilung, an der sich seit langem wenig ändert. So belegen aktuelle Zahlen des Statistischen Bundesamtes (Destatis), dass nur in knapp jedem zehnten Paarhaushalt die Frau ein höheres Nettoeinkommen als ihr männlicher Partner bezieht. Anlässlich des Internationalen Frauentages am 8. März präsentierte Destatis Ergebn...

Artikel-Länge: 3964 Zeichen

Uneingeschränkter Zugriff auf alle Inhalte: Erleben Sie die Tageszeitung junge Welt in gedruckter oder digitaler Form – oder beides kombiniert.

Nachrichtenauswahl und -aufbereitung erfordern finanzielle Unterstützung. Die junge Welt finanziert sich größtenteils durch Abonnements. Daher bitten wir alle regelmäßigen Leser unserer Artikel um ein Abonnement. Für Neueinsteiger empfehlen wir unser Online-Aktionsabo: Einen Monat lang die junge Welt als Onlineausgabe bereits am Vorabend auf jungewelt.de und als App für nur sechs Euro lesen. Das Abo endet automatisch, keine Kündigung erforderlich.

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.