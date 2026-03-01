Für die effiziente Abschöpfung des Mehrwerts ist die alltägliche Reproduktion der Ware Arbeitskraft notwendig. Zum Leidwesen der Abschöpfer bedeutet das: Der Mensch muss zwischendurch schlafen, das ausreichend und bestenfalls erholsam. Nun hat die Industrialisierung nie dagewesene Menschenmengen in Städten zusammengepfercht. Und wo viele Menschen, da viel Lärm, und wo viel Lärm, da schlechterer Schlaf. Das schadet dem Herz-Kreislauf-System. Eine am vergangenen Mittw...

