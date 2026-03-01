Gegründet 1947 Dienstag, 3. März 2026, Nr. 52
Die junge Welt wird von 3063 GenossInnen herausgegeben
03.03.2026 / Ausland / Seite 7

Gegenschläge nach Mosaikprinzip

Iran verdankt fortgesetzte militärische Handlungsfähigkeit einer kalkulierten Dezentralisierung der Befehlsstruktur

Lars Lange
Am Montag, dem dritten Tag des von den USA und Israel entfesselten Krieges, hat Iran seine Angriffe auf US-Stützpunkte und Energieinfrastruktur in der gesamten Golfregion ausgeweitet. In Kuwait wurden die US-Botschaft und die Raffinerie Mina Al-Ahmadi getroffen. Die USA räumten den Verlust von drei F-15 Kampfflugzeugen ein – nach offizieller Darstellung durch versehentlichen Beschuss der kuwaitischen Luftverteidigung. In Bahrain traf ein Geschoss eine Hafenanlage na...

