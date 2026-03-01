Gegründet 1947 Dienstag, 3. März 2026, Nr. 52
Die junge Welt wird von 3063 GenossInnen herausgegeben
03.03.2026 / Ausland / Seite 6

Globaler Süden geht auf Distanz

Lateinamerikanische und afrikanische Staaten üben scharfe Kritik an Militärschlägen gegen Iran

Volker Hermsdorf
Die gemeinsamen Militärschläge der USA und Israels gegen den Iran stoßen im globalen Süden auf scharfe Ablehnung. Regierungen in Lateinamerika und Afrika prangerten den Angriffskrieg als imperialistische Aggression und eklatante Verletzung des Völkerrechts an. Während Washington und Tel Aviv ihr Bombardement als »sicherheitspolitisch notwendige Aktion« rechtfertigen, sehen zahlreiche Staaten darin eine gezielte Sabotage diplomatischer Bemühungen und warnen vor einer...

