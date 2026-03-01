Der Bundesgerichtshof befasste sich am Montag mit der Klage der Deutschen Umwelthilfe (DUH) gegen die Autohersteller BMW und Mercedes-Benz auf ein Verbrenneraus ab November 2030. Das nahm der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) zum Anlass, von der Bundesregierung rechtssichere Rahmenbedingungen für Unternehmen zu schaffen. Die Regierung solle klarstellen, »dass die Einhaltung gesetzlicher Klimavorgaben und demokratisch beschlossener Transformationspfade nich...

Artikel-Länge: 3567 Zeichen

Uneingeschränkter Zugriff auf alle Inhalte: Erleben Sie die Tageszeitung junge Welt in gedruckter oder digitaler Form – oder beides kombiniert.

Nachrichtenauswahl und -aufbereitung erfordern finanzielle Unterstützung. Die junge Welt finanziert sich größtenteils durch Abonnements. Daher bitten wir alle regelmäßigen Leser unserer Artikel um ein Abonnement. Für Neueinsteiger empfehlen wir unser Online-Aktionsabo: Einen Monat lang die junge Welt als Onlineausgabe bereits am Vorabend auf jungewelt.de und als App für nur sechs Euro lesen. Das Abo endet automatisch, keine Kündigung erforderlich.

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.