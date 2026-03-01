Gegründet 1947 Dienstag, 3. März 2026, Nr. 52
Die junge Welt wird von 3063 GenossInnen herausgegeben
03.03.2026 / Inland / Seite 5

BDI beschwert sich über Zivilrecht

Industrieverband nimmt Klagen der Umwelthilfe zum Anlass für Forderung nach Einschränkung des zivilen Klagerechts

Gudrun Giese
Der Bundesgerichtshof befasste sich am Montag mit der Klage der Deutschen Umwelthilfe (DUH) gegen die Autohersteller BMW und Mercedes-Benz auf ein Verbrenneraus ab November 2030. Das nahm der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) zum Anlass, von der Bundesregierung rechtssichere Rahmenbedingungen für Unternehmen zu schaffen. Die Regierung solle klarstellen, »dass die Einhaltung gesetzlicher Klimavorgaben und demokratisch beschlossener Transformationspfade nich...

Artikel-Länge: 3567 Zeichen

Uneingeschränkter Zugriff auf alle Inhalte: Erleben Sie die Tageszeitung junge Welt in gedruckter oder digitaler Form – oder beides kombiniert.

Nachrichtenauswahl und -aufbereitung erfordern finanzielle Unterstützung. Die junge Welt finanziert sich größtenteils durch Abonnements. Daher bitten wir alle regelmäßigen Leser unserer Artikel um ein Abonnement. Für Neueinsteiger empfehlen wir unser Online-Aktionsabo: Einen Monat lang die junge Welt als Onlineausgabe bereits am Vorabend auf jungewelt.de und als App für nur sechs Euro lesen. Das Abo endet automatisch, keine Kündigung erforderlich.

Jetzt junge Welt abonnieren

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.

Bitte einloggen
Hilfe bei Einlog-Problemen

Abo abschließen

Gedruckt

Printabo

Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra.

56,90 Euro/Monat Soli: 72,90 €, ermäßigt: 38,90 €
Bestellen

Online

Onlineabo

24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv.

30,90 Euro/Monat Soli: 42,90 €, ermäßigt: 19,90 €
Bestellen

Verschenken

Geschenkabo

Anderen eine Freude machen: Verschenken Sie jetzt ein Abonnement der Printausgabe.

56,90 Euro/Monat Soli: 72,90 €, ermäßigt: 38,90 €
Bestellen
Kurzzeitabo abschließen
Zur aktuellen Ausgabe

                                               10 Wochen junge Welt online lesen für nur 10 € – jetzt bestellen!