Noch belässt es die Bundesregierung bei verbalem Flankenschutz für die »Partner« USA und Israel nach deren unprovozierten Angriffen auf den Iran. Außenminister Johann Wadephul und der Vorsitzende des Verteidigungsausschusses im Bundestag, Thomas Röwekamp (beide CDU), schlossen am Montag eine militärische Beteiligung der BRD an den Attacken aus. Genau die legte Ron Prosor, Israels Botschafter in Berlin, gleichentags der Bundesregierung nahe – und warf dabei im selben...

Artikel-Länge: 4041 Zeichen

