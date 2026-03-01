Gegründet 1947 Dienstag, 3. März 2026, Nr. 52
Die junge Welt wird von 3063 GenossInnen herausgegeben
03.03.2026 / Thema / Seite 12

Österreich süß-sauer

In der Alpenrepublik regiert seit einem Jahr eine neue Parteienkonstellation. Die Regierung kämpft mit einem Haushaltsloch, geringer Beliebtheit und mit sich selbst

Anselm Schindler
Nach der sich am längsten hinziehenden Regierungsbildung seit 1945 – fast sechs Monate dauerte die Angelegenheit – wurde Anfang März 2025 in Österreich eine neue Regierung vereidigt. Ein Jahr ist das nun her, und für die Koalition aus ÖVP, SPÖ und Neos, die erste in dieser Konstellation, hat sich der Name »Zuckerlkoalition« etabliert. Zuckerl heißt soviel wie Bonbon, und die Farben der Parteien erinnern an ein solches: Die Sozialdemokratische Partei (SPÖ) hat tradit...

Artikel-Länge: 20203 Zeichen

Uneingeschränkter Zugriff auf alle Inhalte: Erleben Sie die Tageszeitung junge Welt in gedruckter oder digitaler Form – oder beides kombiniert.

Nachrichtenauswahl und -aufbereitung erfordern finanzielle Unterstützung. Die junge Welt finanziert sich größtenteils durch Abonnements. Daher bitten wir alle regelmäßigen Leser unserer Artikel um ein Abonnement. Für Neueinsteiger empfehlen wir unser Online-Aktionsabo: Einen Monat lang die junge Welt als Onlineausgabe bereits am Vorabend auf jungewelt.de und als App für nur sechs Euro lesen. Das Abo endet automatisch, keine Kündigung erforderlich.

Jetzt junge Welt abonnieren

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.

Bitte einloggen
Hilfe bei Einlog-Problemen

Abo abschließen

Gedruckt

Printabo

Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra.

56,90 Euro/Monat Soli: 72,90 €, ermäßigt: 38,90 €
Bestellen

Online

Onlineabo

24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv.

30,90 Euro/Monat Soli: 42,90 €, ermäßigt: 19,90 €
Bestellen

Verschenken

Geschenkabo

Anderen eine Freude machen: Verschenken Sie jetzt ein Abonnement der Printausgabe.

56,90 Euro/Monat Soli: 72,90 €, ermäßigt: 38,90 €
Bestellen
Kurzzeitabo abschließen
Zur aktuellen Ausgabe

                                               10 Wochen junge Welt online lesen für nur 10 € – jetzt bestellen!