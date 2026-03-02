Welche weltpolitische Rolle spielen die BRICS-Staaten tatsächlich bzw. welche Interessen verbinden Staaten wie China, Indien und Russland? Mit dieser Frage beschäftigt sich die Zeitschrift Z in ihrer neuen Ausgabe. Für Russland sei das Format eine probate Plattform, um sich in der Situation von Konkurrenz und Kooperation mit China zu behaupten und seine Zurückdrängung durch den »Westen« zu kompensieren, schreibt Felix Jaitner in seinem Beitrag. China wiederum würde ...

Artikel-Länge: 2409 Zeichen

Uneingeschränkter Zugriff auf alle Inhalte: Erleben Sie die Tageszeitung junge Welt in gedruckter oder digitaler Form – oder beides kombiniert.

Nachrichtenauswahl und -aufbereitung erfordern finanzielle Unterstützung. Die junge Welt finanziert sich größtenteils durch Abonnements. Daher bitten wir alle regelmäßigen Leser unserer Artikel um ein Abonnement. Für Neueinsteiger empfehlen wir unser Online-Aktionsabo: Einen Monat lang die junge Welt als Onlineausgabe bereits am Vorabend auf jungewelt.de und als App für nur sechs Euro lesen. Das Abo endet automatisch, keine Kündigung erforderlich.

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.