Dieses Jahr könnte ein Anders-Jahr sein, denn vor 70 Jahren veröffentlichte der Philosoph, Schriftsteller und Sprachkritiker Günther Anders (1902–1992) den ersten Band seines Hauptwerkes »Die Antiquiertheit des Menschen – über die Seele im Zeitalter der zweiten industriellen Revolution«.¹ Das Buch, elf Jahre nach dem Bombenabwurf von Hiroshima veröffentlicht, stellt mehr dar als einen ersten Entwurf seiner Technikphilosophie. In seiner Auseinandersetzung mit dem tec...

Artikel-Länge: 21680 Zeichen

Uneingeschränkter Zugriff auf alle Inhalte: Erleben Sie die Tageszeitung junge Welt in gedruckter oder digitaler Form – oder beides kombiniert.

Nachrichtenauswahl und -aufbereitung erfordern finanzielle Unterstützung. Die junge Welt finanziert sich größtenteils durch Abonnements. Daher bitten wir alle regelmäßigen Leser unserer Artikel um ein Abonnement. Für Neueinsteiger empfehlen wir unser Online-Aktionsabo: Einen Monat lang die junge Welt als Onlineausgabe bereits am Vorabend auf jungewelt.de und als App für nur sechs Euro lesen. Das Abo endet automatisch, keine Kündigung erforderlich.

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.