02.03.2026 / Feuilleton / Seite 11

Die Definition von Liebe

Jazzwunderkind Emma Rawicz live in Essen

Frank Schwarzberg
Jazz ohne Gedudel, Rock ohne Kraftmeierei. Das 24jährige Jazzwunderkind Emma Rawicz pustete am 19. Februar mit ihrem Sextett Inkyra die Essener Philharmonie durch. Mit 19 veröffentlichte sie ihr Debütalbum »Incantation«. 2023 folgte »Chroma«, auf dem Rawicz mit nach Farben betitelten Stücken auf ihre Synästhesie anspielte. 2025 erschienen das Duo­album »Big Visit« und das mit Inkyra aufgenommene »Inkyra«. Das Spiel der Tenor- und Sopransaxophonistin aus Devon in Eng...

