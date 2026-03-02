Seit anderthalb Jahrzehnten steht die Arbeit am umstrittenen Großprojekt still, doch nun mehren sich die Anzeichen, dass der Myitsone-Staudamm in Myanmar entgegen früheren Versprechungen doch noch realisiert werden könnte – ein Schritt, der politische Spannungen, ökologische Risiken und alte Konflikte erneut aufbrechen lässt und die Region in eine Phase neuer Unsicherheit führt. Die Militärjunta hatte zuletzt immer deutlicher erkennen lassen, dass sie den Damm im No...

