Gegründet 1947 Montag, 2. März 2026, Nr. 51
Die junge Welt wird von 3063 GenossInnen herausgegeben
02.03.2026 / Inland / Seite 5

Apotheker in Proteststimmung

Branchenverband organisiert am 23. März bundesweiten Demotag – und warnt vor Schließungswelle. Bundestag berät über Gesetzentwurf zur Vor-Ort-Versorgung

Oliver Rast
Ein junger Vater schiebt den Kinderwagen durch die automatische Schiebetür und bittet mit belegter Stimme um Fiebersaft. Nach ihm hastet eine Büroangestellte zwischen zwei Meetings an den Tresen, um ein Rezept für ein Medikament gegen Migräne einzulösen. Ihr folgt eine Seniorin mit Rollator und nimmt die neue Ausgabe der Umschau aus dem Zeitschriftenständer. Alltagsszenen aus einer Vor-Ort-Apotheke – einem Arzneimittelgeschäft, das immer öfter dichtmacht. Seit 2013 ...

Artikel-Länge: 4063 Zeichen

Uneingeschränkter Zugriff auf alle Inhalte: Erleben Sie die Tageszeitung junge Welt in gedruckter oder digitaler Form – oder beides kombiniert.

Nachrichtenauswahl und -aufbereitung erfordern finanzielle Unterstützung. Die junge Welt finanziert sich größtenteils durch Abonnements. Daher bitten wir alle regelmäßigen Leser unserer Artikel um ein Abonnement. Für Neueinsteiger empfehlen wir unser Online-Aktionsabo: Einen Monat lang die junge Welt als Onlineausgabe bereits am Vorabend auf jungewelt.de und als App für nur sechs Euro lesen. Das Abo endet automatisch, keine Kündigung erforderlich.

Jetzt junge Welt abonnieren

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.

Bitte einloggen
Hilfe bei Einlog-Problemen

Abo abschließen

Gedruckt

Printabo

Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra.

56,90 Euro/Monat Soli: 72,90 €, ermäßigt: 38,90 €
Bestellen

Online

Onlineabo

24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv.

30,90 Euro/Monat Soli: 42,90 €, ermäßigt: 19,90 €
Bestellen

Verschenken

Geschenkabo

Anderen eine Freude machen: Verschenken Sie jetzt ein Abonnement der Printausgabe.

56,90 Euro/Monat Soli: 72,90 €, ermäßigt: 38,90 €
Bestellen
Kurzzeitabo abschließen
Zur aktuellen Ausgabe

                                               10 Wochen junge Welt online lesen für nur 10 € – jetzt bestellen!