1901, 6. März: In Bremen wirft der Arbeiter Dietrich Weiland ein schweres Eisenstück auf Wilhelm II. Der Anschlag auf den deutschen Kaiser misslingt, er wird lediglich unter dem rechten Auge getroffen und leicht verletzt. Unklar ist, ob es sich um eine gezielte Tat handelt. Weiland, der während des Vorfalls einen epileptischen Anfall erlitten haben soll, wird in eine Heilanstalt für psychisch Kranke überwiesen. 1936, 7. März: Unter Bruch des Versailler und des Locar...

Artikel-Länge: 2422 Zeichen

Uneingeschränkter Zugriff auf alle Inhalte: Erleben Sie die Tageszeitung junge Welt in gedruckter oder digitaler Form – oder beides kombiniert.

Nachrichtenauswahl und -aufbereitung erfordern finanzielle Unterstützung. Die junge Welt finanziert sich größtenteils durch Abonnements. Daher bitten wir alle regelmäßigen Leser unserer Artikel um ein Abonnement. Für Neueinsteiger empfehlen wir unser Online-Aktionsabo: Einen Monat lang die junge Welt als Onlineausgabe bereits am Vorabend auf jungewelt.de und als App für nur sechs Euro lesen. Das Abo endet automatisch, keine Kündigung erforderlich.

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.