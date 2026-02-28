Die alte Wirtschaftsstrategie Japans

Takaichi Sanae hat am 8. Februar einen Rekordsieg bei den Parlamentswahlen in Japan errungen. Ihre seit 75 Jahren fast durchweg regierende LDP (Liberaldemokratische Partei) hat nun 316 von 465 Sitzen im japanischen Unterhaus, also eine Zweidrittelmehrheit. Takaichi entstammt einer der sehr rechten Fraktionen in der LDP. Sie beruft sich auf ihren »Lehrmeister« Shinzo Abe, der als Ministerpräsident vor 2020 schon das Ziel verfolgte, die »Friedensverfassung« des Landes...

