In fast allen Bundesländern stehen seit Freitag morgen viele Räder still. Die Beschäftigten der kommunalen Nahverkehrsunternehmen beteiligten sich zuhauf an Streiks, zu denen die Gewerkschaft Verdi aufgerufen hatte. Zum zweiten Mal im Februar befinden sich Bus- und Bahnfahrer im Ausstand, um ihren Forderungen nach besseren Arbeitsbedingungen Nachdruck zu verleihen. Denn die Verhandlungen über die Mantel- und zum Teil auch Entgelttarifverträge für rund 100.000 Besch...

Artikel-Länge: 4483 Zeichen

Uneingeschränkter Zugriff auf alle Inhalte: Erleben Sie die Tageszeitung junge Welt in gedruckter oder digitaler Form – oder beides kombiniert.

Nachrichtenauswahl und -aufbereitung erfordern finanzielle Unterstützung. Die junge Welt finanziert sich größtenteils durch Abonnements. Daher bitten wir alle regelmäßigen Leser unserer Artikel um ein Abonnement. Für Neueinsteiger empfehlen wir unser Online-Aktionsabo: Einen Monat lang die junge Welt als Onlineausgabe bereits am Vorabend auf jungewelt.de und als App für nur sechs Euro lesen. Das Abo endet automatisch, keine Kündigung erforderlich.

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.