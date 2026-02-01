Eine Woche vor der Landtagswahl in Baden-Württemberg schmilzt der Vorsprung der CDU, die lange wie der sichere Sieger aussah, in den Umfragen ab. Die beiden jüngsten Umfragen (Infratest Dimap und Forschungsgruppe Wahlen) sahen die Partei von Spitzenkandidat Manuel Hagel mit 27 bzw. 28 Prozent nur noch einen bzw. zwei Prozentpunkte vor Bündnis 90/Die Grünen, deren Spitzenkandidat der ehemalige Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir ist. Die Grünen, die mit Winfrie...

Artikel-Länge: 2767 Zeichen

Uneingeschränkter Zugriff auf alle Inhalte: Erleben Sie die Tageszeitung junge Welt in gedruckter oder digitaler Form – oder beides kombiniert.

Nachrichtenauswahl und -aufbereitung erfordern finanzielle Unterstützung. Die junge Welt finanziert sich größtenteils durch Abonnements. Daher bitten wir alle regelmäßigen Leser unserer Artikel um ein Abonnement. Für Neueinsteiger empfehlen wir unser Online-Aktionsabo: Einen Monat lang die junge Welt als Onlineausgabe bereits am Vorabend auf jungewelt.de und als App für nur sechs Euro lesen. Das Abo endet automatisch, keine Kündigung erforderlich.

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.